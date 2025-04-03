ЭСК вынесла решение по пенальти в матче 22-го тура РПЛ «Химки» — «Пари НН»

ЭСК РФС вынесла решение по пенальти в матче 22-го тура РПЛ «Химки» — «Пари НН» (2:0). Напомним, главный судья матча Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота «Пари НН» после того, как полузащитник «Химок» Илья Берковский ворвался в штрафную, пробил и попал в руку хавбеку гостей Мамаду Майга.

«Решение комиссии: судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Пари НН» на 18-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с наказуемой частью руки игрока обороняющейся команды «Пари НН» №8 Мамаду Майга в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как данный игрок не играл осознанно в мяч при попытке заблокировать удар в направлении ворот, рука защитника в момент рикошета мяча от его ноги была поднята вверх, неестественно увеличивая площадь своего тела. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти и решение VAR не вмешиваться в данную игровую ситуацию», — написано в заявлении на сайте РФС.

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После 22 туров чемпионата России «Пари НН» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Химки» заработали 23 очка и располагаются на 10-й строчке.