Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гари Невилл назвал команду АПЛ, которая удивляет его в этом сезоне

Гари Невилл назвал команду АПЛ, которая удивляет его в этом сезоне
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высоко оценил игру и результаты «Ливерпуля» в этом сезоне английской Премьер-лиги.

«Я потрясён тем, на каком месте находится «Ливерпуль». Не думаю, что мы должны переписывать историю и рассказывать, что из-за неудачи в финале Кубка лиги и вылета из Лиги чемпионов «Ливерпуль» проводит неоднозначный сезон. Нет, они невероятны», — приводит слова Невилла британское онлайн-издание Daily Mail.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 73 очка за 30 матчей и опережает идущий на второй строчке «Арсенал» на 12 очков.

Материалы по теме
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android