Гари Невилл назвал команду АПЛ, которая удивляет его в этом сезоне

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высоко оценил игру и результаты «Ливерпуля» в этом сезоне английской Премьер-лиги.

«Я потрясён тем, на каком месте находится «Ливерпуль». Не думаю, что мы должны переписывать историю и рассказывать, что из-за неудачи в финале Кубка лиги и вылета из Лиги чемпионов «Ливерпуль» проводит неоднозначный сезон. Нет, они невероятны», — приводит слова Невилла британское онлайн-издание Daily Mail.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 73 очка за 30 матчей и опережает идущий на второй строчке «Арсенал» на 12 очков.