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Объявлены судейские назначения на матчи 23-го тура РПЛ

Объявлены судейские назначения на матчи 23-го тура РПЛ
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

4 апреля (пятница)

«Пари НН» – «Оренбург»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Адлан Хатуев, Денис Петров; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Ян Бобровский; АVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Сергей Французов.

5 апреля (суббота)

«Крылья Советов» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Богдан Головко; VAR – Артём Любимов; АVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гончар.

«Факел» – «Ахмат»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Алексей Сухой; инспектор – Андрей Бутенко.

«Локомотив» – «Зенит»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Павел Шадыханов; АVAR – Павел Кукуян; инспектор – Виктор Кулагин.

«Краснодар» – «Акрон»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Арам Петросян, Константин Щаламберидзе; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Алексей Амелин; АVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Алексей Резников.

6 апреля (воскресенье)

«Динамо» Махачкала – «Химки»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Станислав Попков; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Эдуард Малый.

«Ростов» – «Спартак»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Михаил Иванов; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Павел Кукуян; АVAR – Роман Галимов; инспектор – Николай Иванов.

ЦСКА – «Динамо» Москва: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Алексей Сухой; АVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Александр Колобаев.

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