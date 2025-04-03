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На конгрессе УЕФА почтили память российского экс-футболиста, который погиб на СВО

На конгрессе УЕФА почтили память российского экс-футболиста, который погиб на СВО
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На конгрессе УЕФА, который в эти минуты проходит в Белграде, минутой молчания почтили память футбольных деятелей, которые ушли из жизни в 2024 году. В этом списке оказался и бывший футболист сборной России Алексей Бугаев, который погиб на СВО.

Напомним, ранее экс-футболист был арестован в Краснодаре с 500 г мефедрона. Бугаева приговорили к 9,5 года в колонии строгого режима. Он был признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотиков». Позже Бугаев подписал контракт с Министерством обороны и отправился на СВО, где трагически погиб.

За свою профессиональную карьеру Бугаев успел поиграть за московские «Локомотив» и «Торпедо», томскую «Томь», подмосковные «Химки» и «Краснодар». В составе основной сборной России экс-защитник провёл семь матчей.

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