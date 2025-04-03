Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Черников: Сперцян созрел для перехода в европейский клуб

Александр Черников: Сперцян созрел для перехода в европейский клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников считает, что его партнёр по команде, хавбек Эдуард Сперцян готов попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.

— Сперцяна постоянно отправляют в Европу. И сам он неоднократно говорил о желании играть в топ-чемпионате.
— Уверен: Эдик созрел для перехода в топ-5. Сейчас вижу, что он хочет принести титул «Краснодару» и уже после этого двигаться дальше, — приводит слова Черникова Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний Сперцян принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android