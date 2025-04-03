Александр Черников: Сперцян созрел для перехода в европейский клуб

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников считает, что его партнёр по команде, хавбек Эдуард Сперцян готов попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.

— Сперцяна постоянно отправляют в Европу. И сам он неоднократно говорил о желании играть в топ-чемпионате.

— Уверен: Эдик созрел для перехода в топ-5. Сейчас вижу, что он хочет принести титул «Краснодару» и уже после этого двигаться дальше, — приводит слова Черникова Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний Сперцян принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.