Вендел рассказал, как на «Зенит» повлияла победа над «Рубином»

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, как на петербургскую команду повлияла победа над «Рубином» в матче 22-го тура РПЛ. Игра завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 4:0.

«Это был очень важный матч с «Рубином», и для нас было очень важно победить, чтобы дополнительно мотивировать друг друга перед сложной игрой с «Локо», — приводит слова Вендела официальный сайт сине-бело-голубых.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 46 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на три очка. «Рубин», в свою очередь, занимает восьмое место, набрав 32 очка.