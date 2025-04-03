Вендел рассказал, как на «Зенит» повлияла победа над «Рубином»
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Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, как на петербургскую команду повлияла победа над «Рубином» в матче 22-го тура РПЛ. Игра завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 4:0.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Рубин
Казань
1:0 Гонду – 51' 2:0 Мантуан – 59' 3:0 Кассьерра – 73' 4:0 Мостовой – 74'
Удаления: нет / Грицаенко – 55'
«Это был очень важный матч с «Рубином», и для нас было очень важно победить, чтобы дополнительно мотивировать друг друга перед сложной игрой с «Локо», — приводит слова Вендела официальный сайт сине-бело-голубых.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 46 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на три очка. «Рубин», в свою очередь, занимает восьмое место, набрав 32 очка.
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