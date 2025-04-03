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Александр Дюков призвал не преуменьшать значимость голов, забитых игроками сборной России

Александр Дюков призвал не преуменьшать значимость голов, забитых игроками сборной России
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что организация относится с уважением ко всем соперникам сборной России, отметив, что не стоит преуменьшать значимость забитых россиянами голов.

«Мы ко всем соперникам относимся с большим уважением. Неважно, откуда эта команда и как она называется. Все голы важны. Или вы предлагаете оценивать красоту и скорость каждого забитого мяча?» — приводит слова Дюкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.

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