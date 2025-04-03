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Семак: надеюсь, Глушенков и Нино подойдут к игре с «Локомотивом» в нормальном состоянии

Семак: надеюсь, Глушенков и Нино подойдут к игре с «Локомотивом» в нормальном состоянии
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что футболисты команды Нино и Максим Глушенков готовятся к матчу 23‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Игра состоится в субботу, 5 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— После неприятных травм как себя чувствуют Максим и Нино? Насколько быстро они сумели вернуться к тренировкам?
— Не быстро, но сумели вернуться. Конечно, проблемы есть, травмы серьёзные — пришлось заменить одного и другого по ходу матча, это уже говорит о серьёзности повреждений. Но они позволили им работать с командой в той или иной степени. Надеюсь, что к игре они подойдут в нормальном состоянии, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».

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