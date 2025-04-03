Семак: надеюсь, Глушенков и Нино подойдут к игре с «Локомотивом» в нормальном состоянии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что футболисты команды Нино и Максим Глушенков готовятся к матчу 23‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Игра состоится в субботу, 5 апреля.

— После неприятных травм как себя чувствуют Максим и Нино? Насколько быстро они сумели вернуться к тренировкам?

— Не быстро, но сумели вернуться. Конечно, проблемы есть, травмы серьёзные — пришлось заменить одного и другого по ходу матча, это уже говорит о серьёзности повреждений. Но они позволили им работать с командой в той или иной степени. Надеюсь, что к игре они подойдут в нормальном состоянии, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».