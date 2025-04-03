На конгрессе УЕФА почтили память Василия Уткина

На конгрессе УЕФА, который в эти минуты проходит в Белграде, минутой молчания почтили память футбольных деятелей, которые ушли из жизни в 2024 году. В этом списке оказался легендарный российский комментатор Василий Уткин.

В знак уважения к Уткину и ряду других умерших футбольных деятелей была организована минута молчания. Во время неё на экране были показаны имена тех, кто ушёл из жизни в 2024 году.

Василий Уткин получил широкую известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и НТВ+, а также как журналист. С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ+». Долгое время Уткин был автором канала на YouTube. Также у него был собственный футбольный клуб «Эгриси», который выступал в Медиалиге.