Вендел высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Локомотивом»

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Вендел высказался о предстоящем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые встретятся с московским «Локомотивом». Игра состоится 5 апреля в Москве.

«На самом деле независимо от результатов прошлых матчей игры между «Зенитом» и московскими командами — это всегда принципиальные противостояния. Это будет уже другая игра, и я уверен, что настрой у соперника будет совершенно иным. Повторюсь, нам необходимо быть на 100% готовыми к тому, чтобы дать бой и побороться за победу», — приводит слова Вендела официальный сайт сине-бело-голубых.