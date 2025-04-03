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Вендел высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Локомотивом»

Вендел высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Локомотивом»
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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Вендел высказался о предстоящем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые встретятся с московским «Локомотивом». Игра состоится 5 апреля в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На самом деле независимо от результатов прошлых матчей игры между «Зенитом» и московскими командами — это всегда принципиальные противостояния. Это будет уже другая игра, и я уверен, что настрой у соперника будет совершенно иным. Повторюсь, нам необходимо быть на 100% готовыми к тому, чтобы дать бой и побороться за победу», — приводит слова Вендела официальный сайт сине-бело-голубых.

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