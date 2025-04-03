Тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ с «Локомотивом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии игры 23-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Локомотивом». Матч состоится в субботу, 5 апреля.

— Сергей Богданович, для «Зенита» и для «Локомотива» матчи прошлого тура сложились очень по-разному. С учётом их результатов какие у вас ожидания от очной встречи с «Локо»?

— В этом отношении сложно что-то предположить. Каждая игра — это отдельная история. «Локомотив» и мы боремся за самые высокие места, и с этой точки зрения матч будет очень важен как для нас, так и для них, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). «Локомотив» (40) — шестой. В зоне прямого вылета находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».