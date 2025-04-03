Булыкин: если «Локомотив» обыграет «Зенит», 1:5 от «Крыльев» сразу же забудется

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом». Встреча состоится 5 апреля.

«Локомотиву» психологически трудно восстановиться после поражения от «Крыльев». Хотели подняться повыше, но оступились в Самаре. Теперь с «Зенитом» надо показать, что «Локо» хочет претендовать на высокие места. Эта игра будет важна и психологически, и с турнирной точки зрения. Но будет очень сложно, понятное дело, что «Зенит» фаворит.

1:5 от «Крыльев» сразу же забудется, если «Локомотив» победит «Зенит». Этим и хорош футбол — каждую неделю можно исправиться. Но иногда можно проиграть несколько игр подряд, поставить себя в тяжёлую ситуацию и не выполнить задачу на сезон», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.