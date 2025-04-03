Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: если «Локомотив» обыграет «Зенит», 1:5 от «Крыльев» сразу же забудется

Булыкин: если «Локомотив» обыграет «Зенит», 1:5 от «Крыльев» сразу же забудется
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом». Встреча состоится 5 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотиву» психологически трудно восстановиться после поражения от «Крыльев». Хотели подняться повыше, но оступились в Самаре. Теперь с «Зенитом» надо показать, что «Локо» хочет претендовать на высокие места. Эта игра будет важна и психологически, и с турнирной точки зрения. Но будет очень сложно, понятное дело, что «Зенит» фаворит.

1:5 от «Крыльев» сразу же забудется, если «Локомотив» победит «Зенит». Этим и хорош футбол — каждую неделю можно исправиться. Но иногда можно проиграть несколько игр подряд, поставить себя в тяжёлую ситуацию и не выполнить задачу на сезон», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android