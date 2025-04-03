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«Подтверждаю часть всего этого». Николай Ларин — о покупке «Чертаново Медиа» Инстасамкой

«Подтверждаю часть всего этого». Николай Ларин — о покупке «Чертаново Медиа» Инстасамкой
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Руководитель «Чертаново Медиа» Николай Ларин прокомментировал информацию о том, что медиаклуб купили рэп-исполнительница и блогер Инстасамка вместе с супругом продюсером Moneyken. Ранее о сделке сообщил телеграм-канал Mash на спорте.

«Ребят, хватит звонить. Подтверждаю часть всего этого, но без подробностей. Я же написал, не идеален. Бывает», — написал Ларин в телеграм-канале.

По информации источника, пара планирует лично управлять делами медиаклуба.

Клуб «Чертаново Медиа» был основан в 2024 году. Отметим, что ранее Moneyken занимался в футбольной академии «Чертаново», а также был заявлен за медиакоманду.

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