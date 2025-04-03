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Булыкин высказался о возможном назначении Ротенберга на пост гендиректора «Локомотива»

Булыкин высказался о возможном назначении Ротенберга на пост гендиректора «Локомотива»
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на новость, что бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг может быть назначен на пост гендиректора московского клуба.

«Не знаю, учился ли Ротенберг на менеджера, но он давно в «Локомотиве» и в футболе в целом, а это плюс. А потом уже надо будет смотреть на результаты. Я люблю отделять спортивную работу клуба от административно-хозяйственной, потому что это две разные вещи. А у Ротенберга достаточно знаний, чтобы быть и в одной, и во второй сфере. Но самое главное — найти правильную команду, которая поможет добиваться результата.

Я с ним знаком, но какой он управленец, не знаю. Это лучше спросить в «РЖД», потому что здесь это главный участник, который всё решает», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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