Александр Бубнов предложил Сергею Семаку состав «Зенита» на матч с «Локомотивом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов предложил главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку состав на игру 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Матч состоится в эту субботу, 5 апреля.

Так, Бубнов предположил, что с первых минут на игру с железнодорожниками должны выйти Латышонок, Горшков, Нино, Эракович, Сантос, Барриос, Вендел, Мостовой, Энрике, Лусиано и Кассьерра. Об этом Александр Бубнов сказал в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). «Локомотив» — шестой. В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».