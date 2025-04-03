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Белоус: Леонченко в «Локо» чувствует себя неуютно, не удивлюсь назначению Ротенберга

Белоус: Леонченко в «Локо» чувствует себя неуютно, не удивлюсь назначению Ротенберга
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус отреагировал на новость, что экс-защитник железнодорожников Борис Ротенберг может быть назначен на пост гендиректора московского клуба.

«Ничему не удивлюсь в «Локомотиве». Леонченко там не очень уютно себя чувствует, и об этом многие знают. Понятно, что Борис Ротенберг — кандидатура, которая не должна быть на десятых ролях в «Локомотиве». Скорее всего, его назначат генеральным директором. Ротенберги — мощный клан, близкий к президенту, поэтому не удивлюсь его назначению. Что касается возможного ухода Нагорных, то сложно говорить, потому что он совсем непубличная личность, ведь в последнее время не давал никаких интервью.

В любом случае Борис Ротенберг получил хорошую подготовку в клубах, где играл не на первых ролях, но выступал благодаря своему происхождению и родне. В качестве менеджера у Бориса происходит постепенное восхождение, ведь есть предыгровая история, кто бы ни шутил, а также есть опыт работы менеджером. О нём есть очень хорошие отзывы. Если это назначение произойдёт, желаю ему удачи», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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