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Вендел — об игре «Зенита» весной: это футбол, в нём есть взлёты и падения

Вендел — об игре «Зенита» весной: это футбол, в нём есть взлёты и падения
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Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о нестабильной игре своей команды в весенней части сезона.

«Это футбол, в нём есть взлёты и падения. К сожалению, нам не удалось этого избежать в марте, но мы продолжаем работать так же, как и работали. Продолжаем быть сконцентрированными на нашей главной задаче. А наша главная задача — стать чемпионами», — приводит слова Вендела официальный сайт сине-бело-голубых.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 46 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на три очка. «Рубин», в свою очередь, занимает восьмое место, набрав 32 очка.

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