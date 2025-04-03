«Ростов» объявил о пополнении тренерского штаба Альбы испанским специалистом Мерино

Пресс-служба «Ростова» объявила, что тренерский штаб Джонатана Альбы пополнил 42-летний испанский специалист Маркус Мерино, который занял должность тренера-аналитика.

«Маркус занял должность тренера-аналитика в «Ростове». Отметим, что до этого он работал тренером молодёжной команды в «Расинге», с 2014 по 2021 год в «Вильярреале» ассистентом главного тренера, а также спортивным директором в «Альбионе» (Узбекистан) и руководителем методического отдела, футбольным тренером в «Атлетик» Бильбао. Приветствуем Маркуса! Желаем удачи и успехов в работе!» — написано в сообщении пресс-службы «Ростова».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). «Ростов» — седьмой. В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».