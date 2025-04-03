Булыкин: не верю, что ЦСКА повторит победную серию Слуцкого в чемпионском сезоне-2013/2014

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче ЦСКА — «Динамо» в рамках 23-го тура РПЛ. Игра пройдёт 6 апреля.

— «Динамо», конечно, подходит фаворитом к матчу с ЦСКА, но на поле шансы будут примерно равно.

— Способен ли нынешний ЦСКА повторить серию побед, как было со Слуцким в чемпионский сезон-2013/2014?

— Тогда был совсем другой состав — намного мощнее. Сейчас всё иначе. Они будут бороться, а какое место займут, посмотрим. Сейчас шансы есть у всех, чемпионат не такой сильный, как раньше, можно побороться за медали. Но в повторение серии Слуцкого я не верю, — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».