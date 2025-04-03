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Булыкин: не верю, что ЦСКА повторит победную серию Слуцкого в чемпионском сезоне-2013/2014

Булыкин: не верю, что ЦСКА повторит победную серию Слуцкого в чемпионском сезоне-2013/2014
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче ЦСКА — «Динамо» в рамках 23-го тура РПЛ. Игра пройдёт 6 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— «Динамо», конечно, подходит фаворитом к матчу с ЦСКА, но на поле шансы будут примерно равно.

— Способен ли нынешний ЦСКА повторить серию побед, как было со Слуцким в чемпионский сезон-2013/2014?
— Тогда был совсем другой состав — намного мощнее. Сейчас всё иначе. Они будут бороться, а какое место займут, посмотрим. Сейчас шансы есть у всех, чемпионат не такой сильный, как раньше, можно побороться за медали. Но в повторение серии Слуцкого я не верю, — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».

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