Источник: РФС увеличит гонорары российским арбитрам, стали известны суммы

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Российский футбольный союз увеличит гонорары отечественных арбитров. Повышение вознаграждений вступит в силу с 1 июля 2025 года, сообщает «Матч ТВ».

Так, гонорар главного судьи матча РПЛ возрастёт с 200 тысяч рублей до 214 тысяч, ассистента рефери и видеоарбитра – со 100 тысяч до 107 тысяч, помощника видеоарбитра – с 50 тысяч до 53,5 тысячи. Также до 53,5 тысячи увеличится гонорар инспектора.

Главный арбитр матча за Суперкубок России заработает 400 тысяч, лайнсмены, видеоассистент и инспектор – по 200 тысяч, резервный рефери – 100 тысяч.

Главный арбитр, обслуживающий матчи финальных стадий Кубка России, получит 300 тысяч рублей. За матчи 1/2 финала турнира главный судья получит 200 тысяч.

Главные арбитры, работающие на матчах под эгидой иностранных футбольных федераций, будут получать 200 тысяч рублей за матч.