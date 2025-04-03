Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: РФС увеличит гонорары российским арбитрам, стали известны суммы

Источник: РФС увеличит гонорары российским арбитрам, стали известны суммы
Аудио-версия:
Комментарии

Российский футбольный союз увеличит гонорары отечественных арбитров. Повышение вознаграждений вступит в силу с 1 июля 2025 года, сообщает «Матч ТВ».

Так, гонорар главного судьи матча РПЛ возрастёт с 200 тысяч рублей до 214 тысяч, ассистента рефери и видеоарбитра – со 100 тысяч до 107 тысяч, помощника видеоарбитра – с 50 тысяч до 53,5 тысячи. Также до 53,5 тысячи увеличится гонорар инспектора.

Главный арбитр матча за Суперкубок России заработает 400 тысяч, лайнсмены, видеоассистент и инспектор – по 200 тысяч, резервный рефери – 100 тысяч.

Главный арбитр, обслуживающий матчи финальных стадий Кубка России, получит 300 тысяч рублей. За матчи 1/2 финала турнира главный судья получит 200 тысяч.

Главные арбитры, работающие на матчах под эгидой иностранных футбольных федераций, будут получать 200 тысяч рублей за матч.

Материалы по теме
«Игрок «Ахмата» сделал из Казарцева клоуна». Разбор судейства в 22-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Игрок «Ахмата» сделал из Казарцева клоуна». Разбор судейства в 22-м туре РПЛ
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов? Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android