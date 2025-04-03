Джанашия: разгромное поражение от «Крыльев» пойдёт на пользу «Локо» в игре с «Зенитом»

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался в преддверии матча 23-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Зенитом». Встреча состоится 5 апреля.

«Возможно, разгромное поражение «Локомотива» от «Крыльев Советов» и победа «Зенита» над «Рубином» пойдёт на пользу железнодорожникам. Питерцы будут немного расслаблены, а «Локомотив» — более мотивирован. Я уверен, что нас ждёт очень красивая и хорошая игра.

Скорее всего, при поражении в матче с «Зенитом» «Локомотив» потеряет шансы на медали, но я считаю, что железнодорожники не проиграют в предстоящей встрече. Конечно, я люблю «Локомотив», но говорю так не из-за того, что сильно переживаю за команду, а потому что железнодорожники лучше играют с более сильными соперниками», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.