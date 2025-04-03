В УЕФА исключили допуск России до международных турниров до окончания конфликта на Украине

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные не будут допущены до турниров под эгидой организации до окончания конфликта на Украине.

«Что касается принятия назад российских команд, то я уже много раз говорил на эту тему и могу повторить, если у вас есть сомнения. Когда закончится конфликт, они будут возвращены», — сказал Чеферин на конгрессе УЕФА в Белграде.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.