Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В УЕФА исключили допуск России до международных турниров до окончания конфликта на Украине

В УЕФА исключили допуск России до международных турниров до окончания конфликта на Украине
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные не будут допущены до турниров под эгидой организации до окончания конфликта на Украине.

«Что касается принятия назад российских команд, то я уже много раз говорил на эту тему и могу повторить, если у вас есть сомнения. Когда закончится конфликт, они будут возвращены», — сказал Чеферин на конгрессе УЕФА в Белграде.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.

Материалы по теме
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android