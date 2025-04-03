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Белоус: вряд ли «Факелу» что-то поможет — в клуб РПЛ надо вкладывать деньги

Белоус: вряд ли «Факелу» что-то поможет — в клуб РПЛ надо вкладывать деньги
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус считает, что воронежскому «Факелу» будет очень трудно сохранить прописку в РПЛ по итогам этого сезона. После 22 туров «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице.

«Смертельно больной приходит к доктору, а врач говорит: «Уже ничего не сделаешь». Больной спрашивает: «А может, грязь попробовать? Поможет?». Доктор отвечает: «Ну, попробуйте. Помочь — не поможет, но к земле привыкать надо». То же самое в плане назначения Игоря Шалимова в «Факел». Он хороший тренер, но посмотрите, как складывается судьба у его одногодки — у Карпина. Валерий себя реализует, а Игорь — пока нет, хотя он очень думающий тренер и был умным футболистом.

Вряд ли «Факелу» что-то поможет, ведь в команду РПЛ надо вкладывать деньги. Как-то Моуринью сказал: «Деньги в футбол не играют, но без них выиграть ничего нельзя». В этом случае то же самое. Невозможно добиваться результата только благодаря бойцовским качествам. Надо понимать, что у футболистов есть определённые ограничения, поэтому в каждое трансферное окно нужно вкладывать деньги в новых игроков. «Факелу» будет очень тяжело остаться в РПЛ», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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