Александр Бубнов предложил Деяну Станковичу состав «Спартака» на матч с «Ростовом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов предложил главному тренеру московского «Спартака» Деяну Станковичу стартовый состав на игру 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Матч состоится в это воскресенье, 6 апреля.

Так, Бубнов предположил, что с первых минут на игру с ростовчанами должны выйти Максименко, Денисов, Литвинов, Дуарте, Маркиньос, Умяров, Солари, Мартинс, Бонгонда, Барко, Угальде. Об этом Александр Бубнов заявил в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). «Ростов» (33) — седьмой. В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».