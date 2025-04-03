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Александр Бубнов предложил Деяну Станковичу состав «Спартака» на матч с «Ростовом»

Александр Бубнов предложил Деяну Станковичу состав «Спартака» на матч с «Ростовом»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов предложил главному тренеру московского «Спартака» Деяну Станковичу стартовый состав на игру 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Матч состоится в это воскресенье, 6 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так, Бубнов предположил, что с первых минут на игру с ростовчанами должны выйти Максименко, Денисов, Литвинов, Дуарте, Маркиньос, Умяров, Солари, Мартинс, Бонгонда, Барко, Угальде. Об этом Александр Бубнов заявил в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). «Ростов» (33) — седьмой. В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».

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