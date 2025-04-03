Белоус: Галактионов прогрессирует, дал бы ему возможность поработать ещё в «Локомотиве»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус оценил работу главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова.

«Для того чтобы менять главного тренера в «Локомотиве», в первую очередь надо знать, на кого. Мы знаем, что в «Локомотив» не было серьёзных вложений в последнее время. Сейчас там играют хорошие молодые футболисты, а чего стоят Батраков и Пиняев! «Локомотив» — растущий клуб, поэтому я бы дал Галактионову возможность поработать ещё один сезон, ведь он прогрессирует и меняется в положительную сторону. Конечно, бывают такие крупные поражения, как от «Крыльев», но другое дело, что это уже третье крупное поражение железнодорожников в этом сезоне», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.