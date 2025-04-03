Стало известно, кто будет принимать решение о возвращении России в турниры

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос, кто будет принимать решение о возвращении России в международные турниры. Футбольный чиновник заявил, что оно должно быть принято совместными усилиями ФИФА и УЕФА.

«Первое решение (об отстранении России. — Прим. «Чемпионата») было принято вместе с ФИФА. И поскольку мы обсуждаем этот вопрос с ФИФА, то мы примем совместное решение», — сказал Чеферин на пресс-конференции после конгресса УЕФА.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Причина такого решения ФИФА и УЕФА — политическая ситуация в мире.