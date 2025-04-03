Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава УЕФА неоднозначно ответил на вопрос, почему Россию отстранили, а Израиль — нет

Глава УЕФА неоднозначно ответил на вопрос, почему Россию отстранили, а Израиль — нет
Комментарии

Президент УЕФА Александер Чеферин неоднозначно ответил на вопрос о разнице между Россией и Израилем. Российские клубы и сборные отстранены от турниров после начала специальной военной операции на Украине, при этом израильские команды отстранены не были, несмотря на текущие боевые действия в секторе Газа.

«Что бы я ответил тем, кто спрашивает, в чём разница между Россией и Израилем? Если речь идёт о футболе, то вы можете посмотреть на рейтинг. Если речь о политике, то не спрашивайте меня», — сказал Чеферин на пресс-конференции после конгресса УЕФА.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Причина такого решения ФИФА и УЕФА — политическая ситуация в мире.

Материалы по теме
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Материалы по теме
Стало известно, кто будет принимать решение о возвращении России в турниры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android