Глава УЕФА неоднозначно ответил на вопрос, почему Россию отстранили, а Израиль — нет

Президент УЕФА Александер Чеферин неоднозначно ответил на вопрос о разнице между Россией и Израилем. Российские клубы и сборные отстранены от турниров после начала специальной военной операции на Украине, при этом израильские команды отстранены не были, несмотря на текущие боевые действия в секторе Газа.

«Что бы я ответил тем, кто спрашивает, в чём разница между Россией и Израилем? Если речь идёт о футболе, то вы можете посмотреть на рейтинг. Если речь о политике, то не спрашивайте меня», — сказал Чеферин на пресс-конференции после конгресса УЕФА.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Причина такого решения ФИФА и УЕФА — политическая ситуация в мире.