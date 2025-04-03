Агент экс-игрока «Химок» Гбане рассказал об интересе к футболисту из АПЛ

Футбольный агент Дарио Крешич, являющийся представителем экс-игрока «Химок» Романа Гбане, рассказал об интересе к полузащитнику из английской Премьер-лиги, немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А.

«Карьера Мори Гбане развивается стремительными темпами, но все его достижения абсолютно заслуженны, если знать его профессиональное отношение к делу. Он постоянно прогрессирует и везде, где выступал, оставил после себя исключительно хорошее мнение. Так было и в российских «Химках», и в португальском «Жил Висенте».

За пять половиной лет этот игрок прошёл свой путь от второй лиги Хорватии до выхода в финал Кубка Франции. В прошлом туре его «Реймс» обыграл марсельский «Олимпик» со счётом 3:1. Очень радостно, что в финале Кубка «Реймс» и Гбане сразятся с «ПСЖ» и их голкипером Матвеем Сафоновым, они знакомы по матчам в России, это точно будет приятная встреча.

Дальнейшие карьерные планы открыты, но выглядят многообещающе. Поступают сигналы об интересе от клубов АПЛ, Бундеслиги и Серии А. Не за горами и дебют в национальной команде Кот-д’Ивуара. Гбане открыт ко всем новым вызовам, и многое будет зависеть от трансферного предложения «Реймсу» в летнее окно», — сказал Крешич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.