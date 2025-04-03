Следующий конгресс УЕФА пройдёт в Бельгии в 2026 году

Юбилейный, 50-й конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройдёт 12 февраля 2026 года в Брюсселе. Об этом объявила пресс-служба организации в социальной сети X.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.

Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.