Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вендел ответил на мнение, что он потерял мотивацию на фоне грядущего ухода из «Зенита»

Вендел ответил на мнение, что он потерял мотивацию на фоне грядущего ухода из «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на мнение, что он потерял мотивацию играть за сине-бело-голубых. Минувшей зимой стало известно, что бразилец покинет петербургский клуб по окончании текущего сезона.

— Много разговоров о вашей мотивации на остаток сезона. Что можете сказать тем, кто в ней сомневается?
— Призываю всех болельщиков не сомневаться в моей мотивации. До последнего матча в этой футболке я буду отдавать все силы на поле. Ровно так же, как делал это до этого. Для меня самая главная мотивация сейчас — это уйти с высоко поднятой головой, уйти в чемпионском статусе. А тем более в год 100-летия клуба. Моя главная задача — помочь «Зениту» и городу завоевать титул в этом году, — приводит слова Вендела официальный сайт сине-бело-голубых.

Материалы по теме
Вендел рассказал, как на «Зенит» повлияла победа над «Рубином»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android