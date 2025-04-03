Вендел ответил на мнение, что он потерял мотивацию на фоне грядущего ухода из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на мнение, что он потерял мотивацию играть за сине-бело-голубых. Минувшей зимой стало известно, что бразилец покинет петербургский клуб по окончании текущего сезона.

— Много разговоров о вашей мотивации на остаток сезона. Что можете сказать тем, кто в ней сомневается?

— Призываю всех болельщиков не сомневаться в моей мотивации. До последнего матча в этой футболке я буду отдавать все силы на поле. Ровно так же, как делал это до этого. Для меня самая главная мотивация сейчас — это уйти с высоко поднятой головой, уйти в чемпионском статусе. А тем более в год 100-летия клуба. Моя главная задача — помочь «Зениту» и городу завоевать титул в этом году, — приводит слова Вендела официальный сайт сине-бело-голубых.