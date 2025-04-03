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Игнатьев: «Локо» нельзя оставлять без внимания разгром от «Крыльев», мы увидим изменения

Игнатьев: «Локо» нельзя оставлять без внимания разгром от «Крыльев», мы увидим изменения
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Российский тренер Борис Игнатьев высказался о предстоящем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором петербургский «Зенит» встретится с московским «Локомотивом». Игра состоится 5 апреля в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче с «Зенитом» мы увидим изменения со стороны «Локомотива». Нельзя оставлять без внимания разгром от не самой сильной команды РПЛ — «Крыльев Советов». Мы видели в исполнении железнодорожников более качественные игры. Конечно, у москвичей есть шансы на победу во встрече с «Зенитом», но питерцы с «Рубином» провели лучшую игру в этом сезоне. «Локомотив» же в последнем матче просто развалился. Нет весомых аргументов, чтобы говорить, что железнодорожники обыграют питерцев», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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