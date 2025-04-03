Игнатьев: «Локо» нельзя оставлять без внимания разгром от «Крыльев», мы увидим изменения

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о предстоящем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором петербургский «Зенит» встретится с московским «Локомотивом». Игра состоится 5 апреля в Москве.

«В матче с «Зенитом» мы увидим изменения со стороны «Локомотива». Нельзя оставлять без внимания разгром от не самой сильной команды РПЛ — «Крыльев Советов». Мы видели в исполнении железнодорожников более качественные игры. Конечно, у москвичей есть шансы на победу во встрече с «Зенитом», но питерцы с «Рубином» провели лучшую игру в этом сезоне. «Локомотив» же в последнем матче просто развалился. Нет весомых аргументов, чтобы говорить, что железнодорожники обыграют питерцев», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.