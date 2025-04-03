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Президент УЕФА: европейский футбол должен оставаться образцом единства

Президент УЕФА: европейский футбол должен оставаться образцом единства
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Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о единстве европейского футбола, приведя в пример молодёжный чемпионат Европы, который совместно проведут Албания и Сербия.

«Европейский футбол должен оставаться образцом единства в этом всё более разделённом мире. Футбол — это больше, чем спорт: это и зеркало, и модель общества. Он говорит на универсальном языке, который преодолевает границы, объединяет сообщества и вдохновляет на мечты.

Мы смотрим на молодёжный Евро, который совместно проведут Албания и Сербия, как на яркий пример, напоминающий нам, что в европейском футболе не существует границ реальности», — сказал Чеферин на конгрессе УЕФА.

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