Президент УЕФА: европейский футбол должен оставаться образцом единства

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о единстве европейского футбола, приведя в пример молодёжный чемпионат Европы, который совместно проведут Албания и Сербия.

«Европейский футбол должен оставаться образцом единства в этом всё более разделённом мире. Футбол — это больше, чем спорт: это и зеркало, и модель общества. Он говорит на универсальном языке, который преодолевает границы, объединяет сообщества и вдохновляет на мечты.

Мы смотрим на молодёжный Евро, который совместно проведут Албания и Сербия, как на яркий пример, напоминающий нам, что в европейском футболе не существует границ реальности», — сказал Чеферин на конгрессе УЕФА.