«Это отличает больших чемпионов». Артём Дзюба высказался об Артуре Бетербиеве

Звёздный российский футболист Артём Дзюба высказался о бывшем абсолютном чемпионе мира по боксу соотечественнике Артуре Бетербиеве.

«У таких людей в любом случае, помимо физической подготовки сумасшедшей, плюс характер такой чемпионский. Я убеждён, что для больших спортсменов важен именно характер. У тебя всё может валиться, не получаться, но ты на характере можешь вытворять сумасшедшие вещи.

Это отличает больших чемпионов, больших спортсменов… Когда есть предел, что вот всё — сдаться, тело отказывает, и ты чуть этот барьер переходишь — тебе идёт вознаграждение. Лично в этом несколько раз убеждался. Круто, что такие боксёры — наши соотечественники», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале журналиста Адама Зубайраева.