Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это отличает больших чемпионов». Артём Дзюба высказался об Артуре Бетербиеве

«Это отличает больших чемпионов». Артём Дзюба высказался об Артуре Бетербиеве
Комментарии

Звёздный российский футболист Артём Дзюба высказался о бывшем абсолютном чемпионе мира по боксу соотечественнике Артуре Бетербиеве.

«У таких людей в любом случае, помимо физической подготовки сумасшедшей, плюс характер такой чемпионский. Я убеждён, что для больших спортсменов важен именно характер. У тебя всё может валиться, не получаться, но ты на характере можешь вытворять сумасшедшие вещи.

Это отличает больших чемпионов, больших спортсменов… Когда есть предел, что вот всё — сдаться, тело отказывает, и ты чуть этот барьер переходишь — тебе идёт вознаграждение. Лично в этом несколько раз убеждался. Круто, что такие боксёры — наши соотечественники», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале журналиста Адама Зубайраева.

Материалы по теме
Глава WBC назвал гонорар Бивола за реванш с Бетербиевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android