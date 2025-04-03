Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Пари НН» раскрыли задачу клуба на текущий сезон

В «Пари НН» раскрыли задачу клуба на текущий сезон
Комментарии

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов ответил на вопрос о турнирных задачах нижегородского клуба на текущий сезон. Он заявил, что непопадание в стыковые матчи по итогам сезона уже станет хорошим результатом для «Пари НН».

«Официальная наша задача — занять место, которое будет выше, чем в предыдущем сезоне. Соответственно, непопадание в стыки на данном этапе уже будет выполнением задачи. С учётом больших перестановок, которые, на наш взгляд, были целесообразными, шаг вперёд действительно станет удовлетворительным результатом и хорошим фундаментом на будущий сезон», — приводит слова Удальцова «Матч ТВ».

По итогам 22 туров «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Материалы по теме
ЭСК вынесла решение по пенальти в матче 22-го тура РПЛ «Химки» — «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android