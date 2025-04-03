В «Пари НН» раскрыли задачу клуба на текущий сезон

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов ответил на вопрос о турнирных задачах нижегородского клуба на текущий сезон. Он заявил, что непопадание в стыковые матчи по итогам сезона уже станет хорошим результатом для «Пари НН».

«Официальная наша задача — занять место, которое будет выше, чем в предыдущем сезоне. Соответственно, непопадание в стыки на данном этапе уже будет выполнением задачи. С учётом больших перестановок, которые, на наш взгляд, были целесообразными, шаг вперёд действительно станет удовлетворительным результатом и хорошим фундаментом на будущий сезон», — приводит слова Удальцова «Матч ТВ».

По итогам 22 туров «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.