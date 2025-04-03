Игорь Дивеев: мечтаю выиграть чемпионат и Кубок и чтобы нас допустили в Лигу чемпионов

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал, о чём мечтает сейчас. Футболист, в числе прочего, отметил, что хотел бы восстановления мира.

«Наверное, сейчас мечта – выиграть чемпионат и Кубок. И чтобы нас уже допустили в Лигу чемпионов, в Лигу Европы, к отборочным чемпионата мира и чемпионата Европы, в Лигу наций, Лигу конференций. Чтобы всё вернулось на круги своя, чтобы все жили в мирное время, в мире и согласии», — приводит слова Дивеева «Советский спорт».

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.