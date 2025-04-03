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Игнатьев: Ротенберг сформировал молодёжь «Локо», это способствует развитию сборной России

Игнатьев: Ротенберг сформировал молодёжь «Локо», это способствует развитию сборной России
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Российский тренер Борис Игнатьев отреагировал на новость о возможном назначении экс-футболиста Бориса Ротенберга на пост генерального директора «Локомотива».

«Пока сложно оценивать возможное назначение Бориса Ротенберга на пост генерального директора «Локомотива». Непонятно, случится ли это действительно. Как только это произойдёт, будем оценивать, что для клуба сделали Леонченко и Ротенберг. Борис делал всё для развития «Локомотива», а Владимир — второй человек в клубе, ведь через него проходит вся селекционная и спортивная политика. При этом Ротенберг сформировал всё то, что мы сейчас видим на футбольном поле со стороны «Локомотива» — это молодёжь. В российском футболе появилась команда, которая показывает, что можно играть своими воспитанниками, и это способствует развитию сборной России», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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