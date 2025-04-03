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Регистрация Ольмо и Виктора не будет отменена, «Барселона» выиграла спор у Ла Лиги

Регистрация Ольмо и Виктора не будет отменена, «Барселона» выиграла спор у Ла Лиги
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Высший совет по спорту (CSD) на официальном сайте проинформировал, что футболисты «Барселоны» Даниэль Ольмо и Пау Виктор останутся зарегистрированными до конца нынешнего сезона. Напомним, ранее испанская лига заявила о проблемах сине-гранатовых с финансовым фэйр-плей из-за отсутствия одобрения аудитором клуба включения в отчёт для Ла Лиги прибыли в € 100 млн от продажи VIP-мест на стадионе «Камп Ноу».

«Согласно этому решению, лицензии обоих игроков остаются в силе. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) также признала, что «не существует решения федерации, позволяющего аннулировать лицензии», наличие которого является необходимым условием для аннулирования лицензий», — сказано в заявлении (CSD).

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