Регистрация Ольмо и Виктора не будет отменена, «Барселона» выиграла спор у Ла Лиги

Высший совет по спорту (CSD) на официальном сайте проинформировал, что футболисты «Барселоны» Даниэль Ольмо и Пау Виктор останутся зарегистрированными до конца нынешнего сезона. Напомним, ранее испанская лига заявила о проблемах сине-гранатовых с финансовым фэйр-плей из-за отсутствия одобрения аудитором клуба включения в отчёт для Ла Лиги прибыли в € 100 млн от продажи VIP-мест на стадионе «Камп Ноу».

«Согласно этому решению, лицензии обоих игроков остаются в силе. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) также признала, что «не существует решения федерации, позволяющего аннулировать лицензии», наличие которого является необходимым условием для аннулирования лицензий», — сказано в заявлении (CSD).