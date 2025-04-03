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PGMOL признала ошибочным решение не удалять Тарковски за фол на Мак Аллистере

PGMOL признала ошибочным решение не удалять Тарковски за фол на Мак Аллистере
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Английская ассоциация профессиональных арбитров (PGMOL) признала, что защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски должен был быть удалён с поля за фол на полузащитнике «Ливерпуля» Алексисе Мак Аллистере в матче 30-го тура АПЛ. Об этом сообщает Sky Sports.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
02 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Жота – 57'    

На 11-й минуте встречи Тарковски в попытке догнать мяч жёстко сыграл против аргентинца, ударив того в ногу шипами. Главный арбитр матча Сэмюэл Барротт показал защитнику жёлтую карточку. После он просмотрел видеоповтор, но не стал менять своё решение.

Отмечается, что VAR проверил решение арбитра показать жёлтую карточку и посчитал, что оно не было явной ошибкой. Однако, по мнению PGMOL, арбитры на VAR должны были рекомендовать Барротту пересмотреть повтор момента и отменить первоначальное решение.

Встреча завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 1:0.

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