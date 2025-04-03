Тренер «Интера» Индзаги прокомментировал ничью с «Миланом» в полуфинале Кубка Италии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о первом матче 1/2 финала Кубка Италии, в котором его подопечные не смогли победить «Милан». Игра завершилась результативной ничьей — 1:1.

«Это было напряжённое дерби, мы могли выйти вперед благодаря де Врею и Фраттези в первом тайме, но затем они открыли счёт во втором тайме. Я думаю, что мы играли лучше, поскольку создали много моментов против очень хорошей команды, у которой отличные игроки. Я посмотрел на первый гол — там был отскок, который пошёл в их пользу. Хотя наша команда по-прежнему едина, мы очень хорошо играли во втором тайме», — приводит слова Индзаги официальный сайт «Интера».

Ответная игра 1/2 финала турнира между «Миланом» и «Интером» состоится 23 апреля. Победитель пары встретится в финале с победителем двухматчевого противостояния «Болонья» — «Эмполи».