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Габриэл пропустит остаток сезона из-за травмы. 8 апреля «Арсенал» сыграет с «Реалом» в ЛЧ

Габриэл пропустит остаток сезона из-за травмы. 8 апреля «Арсенал» сыграет с «Реалом» в ЛЧ
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Лондонский «Арсенал» на официальном сайте проинформировал, что центральный защитник команды Габриэл Магальяйнс пропустит оставшуюся часть нынешнего сезона из-за травмы, полученной во встрече 30-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
01 апреля 2025, вторник. 21:45 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Фулхэм
Лондон
1:0 Мерино – 37'     2:0 Сака – 73'     2:1 Мунис – 90+4'    

«Можем подтвердить, Габриэл Магальяйнс, заменённый в матче с «Фулхэмом», получил травму подколенного сухожилия, требующую хирургического вмешательства. В ближайшие дни Габи перенесёт операцию на подколенном сухожилии и сразу же приступит к программе восстановления и реабилитации, чтобы быть готовым к началу следующего сезона. Все в клубе будут сосредоточены на поддержке Габи, чтобы он как можно скорее набрал полноценную форму», — сказано в заявлении «канониров».

В следующей встрече «канониры» сразятся с «Эвертоном». Игра пройдёт 5 апреля. 8 апреля состоится первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

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