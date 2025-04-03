Габриэл пропустит остаток сезона из-за травмы. 8 апреля «Арсенал» сыграет с «Реалом» в ЛЧ

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте проинформировал, что центральный защитник команды Габриэл Магальяйнс пропустит оставшуюся часть нынешнего сезона из-за травмы, полученной во встрече 30-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (2:1).

«Можем подтвердить, Габриэл Магальяйнс, заменённый в матче с «Фулхэмом», получил травму подколенного сухожилия, требующую хирургического вмешательства. В ближайшие дни Габи перенесёт операцию на подколенном сухожилии и сразу же приступит к программе восстановления и реабилитации, чтобы быть готовым к началу следующего сезона. Все в клубе будут сосредоточены на поддержке Габи, чтобы он как можно скорее набрал полноценную форму», — сказано в заявлении «канониров».

В следующей встрече «канониры» сразятся с «Эвертоном». Игра пройдёт 5 апреля. 8 апреля состоится первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».