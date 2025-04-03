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Кечинов: «Спартак» по праву борется за золото, кровь из носу нужна победа над «Ростовом»

Кечинов: «Спартак» по праву борется за золото, кровь из носу нужна победа над «Ростовом»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящей встрече красно-белых с «Ростовом» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартаку» предстоит очередной тяжёлый матч. В этом сезоне красно-белые по праву борются за чемпионство. Если они хотят продолжать участвовать в этой гонке, то кровь из носу нужно брать только три очка во встрече с «Ростовом». К примеру, в игре с «Ахматом» «Спартак» хорошо действовал и создал четыре 100-процентных момента — надо было хотя бы один реализовывать. Значит, в матче с «Ростовом» надо добирать то, что недобрали в Грозном. Если этого не получится, будет гораздо тяжелее догонять, ведь уже сейчас отрыв до «Краснодара» вырос до пяти очков.

Как мне показалось, в игре с «Ахматом» лидеры «Спартака» не были свежими. Сейчас же предстоит недельный подготовительный цикл, после которого футболисты будут в тонусе. У «Ростова» единственное преимущество — домашнее поле. Но если брать составы и игру, «Спартак» превосходит ростовчан», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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