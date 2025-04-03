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«Барселона» сделала официальное заявление по ситуации с регистрацией Ольмо и Виктора

«Барселона» сделала официальное заявление по ситуации с регистрацией Ольмо и Виктора
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«Барселона» на официальном сайте проинформировала, что регистрации футболистов Даниэля Ольмо и Пау Виктора не будут отменены, поскольку Высший спортивный совет удовлетворил их апелляцию.

«Высший спортивный совет (CSD) удовлетворил апелляцию, поданную игроками Дани Ольмо и Пау Виктором, а также «Барселоной» 7 января, и аннулировал договор, достигнутый Комитетом по мониторингу координационного соглашения между Испанской федерацией футбола и Ла Лигой.

Согласно заявлению CSD, в ходе данного разбирательства и после рассмотрения аргументов сторон было чётко и бесспорно установлено, что Комитет по мониторингу не имел полномочий принимать решение по первоначальной лицензии, а также по лицензии, запрашиваемой «Барселоной».

В своём заявлении CSD объясняет, что Комитет по контролю не имел полномочий отказать в первоначальной визе или федеральной лицензии, что делает его изначальное решение юридически недействительным.

Таким образом, Дани Ольмо и Пау Виктор сохраняют свои действующие лицензии и могут выступать в составе своей команды. Стоит отметить, что с 8 января Высший спортивный совет принял срочные меры предосторожности, которые позволили игрокам продолжить профессиональную карьеру без каких-либо проблем», — сказано в заявлении «Барселоны».

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