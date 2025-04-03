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Стали известны страны-претенденты на проведение женских ЧМ 2031 и 2035 годов

Стали известны страны-претенденты на проведение женских ЧМ 2031 и 2035 годов
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что США и Великобритания являются единственными претендентами на проведение чемпионатов мира по футболу среди женщин 2031 и 2035 годов соответственно.

«Могу подтвердить, что мы получили одну заявку на 2031 год и одну — на 2035 год. Заявка на 2031 год поступила от США и, возможно, от некоторых других членов КОНКАКАФ. А заявка на 2035 год поступила от Европы, от стран-хозяев: Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса», — сказал Инфантино на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Белграде.

Ранее о своих намерениях побороться за проведение ЧМ-2035 объявляли Испания, Португалия и Марокко, однако никто из них так и не подал заявку. Срок приёма завершился 31 марта.

В 2027 году женский чемпионат мира состоится в Бразилии.

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