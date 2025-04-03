Кафанов оценил шансы Сафонова сыграть в плей-офф Лиги чемпионов в составе «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился деталями общения с голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и оценил шансы российского голкипера выиграть конкуренцию за место в воротах парижан в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

– Общались с Сафоновым во время паузы? Как он себя чувствует в Париже?

– Время от времени созваниваемся. Он хочет играть больше, но то, чего он добился за этот период в «ПСЖ», даёт повод гордиться им. Он очень достойно представляет нашу вратарскую школу на самом высоком уровне.

– Впереди четвертьфинал Лиги чемпионов. Как считаете, в ментальном плане Сафонов готов к такому уровню игр?

– Да, готов. Матвей очень силён именно ментально. Что касается игры ногами, ошибки есть у каждого сильного голкипера в Европе, потому что сама философия игры ногами в штрафной площади и за её пределами подразумевает большой риск. Этого требуют тренеры от своих вратарей, и такая игра — это веление времени. Нет, он совсем не трясётся и прогрессирует от игры к игре. Сейчас он достойный конкурент такого сильного по всем меркам Доннаруммы, — приводит слова Кафанова Metaratings.

«ПСЖ» встретится с английской «Астон Виллой» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч пройдёт в Париже 9 апреля, ответная игра — в Бирмингеме 15 апреля.