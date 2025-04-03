Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов оценил шансы Сафонова сыграть в плей-офф Лиги чемпионов в составе «ПСЖ»

Кафанов оценил шансы Сафонова сыграть в плей-офф Лиги чемпионов в составе «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился деталями общения с голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и оценил шансы российского голкипера выиграть конкуренцию за место в воротах парижан в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

– Общались с Сафоновым во время паузы? Как он себя чувствует в Париже?
– Время от времени созваниваемся. Он хочет играть больше, но то, чего он добился за этот период в «ПСЖ», даёт повод гордиться им. Он очень достойно представляет нашу вратарскую школу на самом высоком уровне.

– Впереди четвертьфинал Лиги чемпионов. Как считаете, в ментальном плане Сафонов готов к такому уровню игр?
– Да, готов. Матвей очень силён именно ментально. Что касается игры ногами, ошибки есть у каждого сильного голкипера в Европе, потому что сама философия игры ногами в штрафной площади и за её пределами подразумевает большой риск. Этого требуют тренеры от своих вратарей, и такая игра — это веление времени. Нет, он совсем не трясётся и прогрессирует от игры к игре. Сейчас он достойный конкурент такого сильного по всем меркам Доннаруммы, — приводит слова Кафанова Metaratings.

«ПСЖ» встретится с английской «Астон Виллой» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч пройдёт в Париже 9 апреля, ответная игра — в Бирмингеме 15 апреля.

Материалы по теме
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android