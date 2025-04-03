Гладилин: с назначением Ротенберга на пост гендиректора в «Локо» повысится бюджет

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал новости о возможном назначении Бориса Ротенберга на пост генерального директора «Локомотива».

«Не могу судить о работе генерального директора «Локомотива» Леонченко. В команде играет очень много российских футболистов, которые раскрываются, и это очень хорошо. Но, видимо, руководители клуба хотят бороться за чемпионство в РПЛ. Поэтому на эту должность идёт Борис Ротенберг, чтобы усилить команду. Думаю, с его назначением на пост генерального директора в «Локомотиве» повысится бюджет», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.