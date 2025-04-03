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Стало известно, как могут быть наказаны Рюдигер, Винисиус и Мбаппе за поведение в дерби

Стало известно, как могут быть наказаны Рюдигер, Винисиус и Мбаппе за поведение в дерби
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наложить денежные штрафы на футболистов «Реала» Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Даниеля Себальоса за их поведение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:0, 2:4 пен.). Об этом сообщает Marca.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

По информации источника, не исключено, что указанные игроки могут получить дисквалификацию на игру условно, которая превратится в реальную в случае повторения ими аналогичного поведения в течение года.

В свою очередь, Рюдигер может изначально быть наказан реальной дисквалификацией, поскольку его жест, показанный болельщикам «матрасников» после игры, сочли «угрожающим». Подчёркивается, что его участие в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (8 апреля) находится под вопросом. При этом на немецкого футболиста также может быть наложен денежный штраф.

Ранее СМИ сообщали, что «Атлетико» направил в УЕФА жалобу на футболистов «Реала», приложив видеозаписи с их неподобающим поведением. На этих роликах Винисиус Жуниор, как и Рюдигер, показывал провокационные жесты болельщикам соперника. Мбаппе демонстрировал оскорбительные жесты в адрес игроков «матрасников». Позднее УЕФА открыл дело в отношении указанных футболистов.

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