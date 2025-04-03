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Глава судейского комитета высказался о повышении зарплаты российским арбитрам

Глава судейского комитета высказался о повышении зарплаты российским арбитрам
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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о повышении зарплаты российским арбитрам.

«Ещё три года назад мы вместе с клубами приняли программу постепенного повышения выплат арбитрам со 100 до 200 тысяч рублей за один матч для главных судей. В этом же документе было заложено, что с сезона-2025/2026 и далее каждый сезон мы будем проводить индексацию выплат в размере 7%. Поэтому сегодняшняя новость не является новостью», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее пресс-служба РПЛ проинформировала, что клубы поддержали предложение департамента судейства РФС увеличить расходы на судейство с прежних 775,3 млн рублей за четыре сезона (2022/2023 – 2025/2026) до 937,2 млн рублей. В эти расходы входят: базовое вознаграждение арбитров за матч, ежемесячные выплаты, мотивационные выплаты за сезон, расходы на ДМС и так далее. Предполагается, что со следующего сезона вознаграждение главного арбитра встречи вырастет в среднем с нынешних 100 000 рублей до 174 000 за матч, ассистента главного арбитра – с 47 850 рублей до 87 000 рублей за игру.

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