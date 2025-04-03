Объявлены судейские назначения на матчи 27-го тура Первой лиги

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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 27-го тура Мелбет Первой лиги. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Урал» — «КАМАЗ»: Герман Коваленко (Казань) – Михаил Кистанов (Энгельс), Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону), резервный судья – Владимир Сивков (Пермь), инспектор – Николай Левников (Сочи), делегат – Яков Брегман (Москва).

«Алания» — «Шинник»: Владимир Фалов (Москва) – Алексей Линкин (Воронеж), Степан Щербаков (Омск), резервный судья – Юрий Матвеев (Москва), инспектор – Рудольф Исаков (Санкт-Петербург), делегат – Пётр Петухов (Москва).

«Тюмень» — «Уфа»: Кирилл Силантьев (Самара) – Денис Мирошник (Ставрополь), Сергей Ядров (Калининград), резервный судья – Евгений Галимов (Екатеринбург), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Василий Иванов (Москва).

«Нефтехимик» — «Чайка»: Вера Опейкина (Сочи) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Екатерина Курочкина (Малаховка), резервный судья – Игорь Захаров (Казань), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Дмитрий Карабин (Москва).

«СКА-Хабаровск» — «Балтика»: Владислав Целовальников (Астрахань) – Артём Перов (Москва), Александр Чекалин (Воронеж), резервный судья – Максим Скорочкин (Владивосток), инспектор – Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Сергей Змиевский (Москва).

«Енисей» — «Черноморец»: Инал Танашев (Нальчик) – Максим Белокур (Владивосток), Дмитрий Маликов (Новоалтайск), резервный судья – Артем Петренко (Новосибирск), инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), делегат – Руслан Киселёв (Томск).

«Арсенал» — «Сокол»: Ярослав Хромей (Воронеж) – Эдуард Шарипов (Уфа), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный судья – Антон Сидорин (Москва), инспектор – Сергей Романов (Новосибирск), делегат – Сергей Гуторенко (Московская область).

«Торпедо» — «Ротор»: Иван Сараев (Санкт-Петербург) – Руслан Шекемов (Нальчик), Игорь Золотарёв (Брянск), резервный судья – Алексей Лапатухин (Москва), инспектор – Игорь Писанко (Новосибирск), делегат – Максим Шаров (Санкт-Петербург).

«Родина» — «Сочи»: Антон Фролов (Москва) – Павел Новиков (Санкт-Петербург), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья – Игорь Панин (Дмитров), VAR – Евгений Кукуляк (Калуга), AVAR – Евгений Буланов (Саранск), инспектор –Василий Правило (Краснодар), делегат – Андрей Губарьков (Москва).