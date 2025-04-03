Кафанов: вряд ли кто-то в России сможет повторить карьеру Акинфеева, он один такой

Тренер вратарей национальной команды России Виталий Кафанов высказался о карьере голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, а также назвал его потенциальных преемников в клубе и сборной.

– Вряд ли в России кто-то сможет такую же карьеру повторить. Есть хорошие и сильные вратари, но Акинфеев особенный. Он один такой.

– Кто станет его преемником?

– В сборной – Матвей Сафонов. В ЦСКА Тороп не дал ни разу усомниться в том, что он тот вратарь, кто нужен ЦСКА, когда Игорь по какой-то причине не сможет защищать ворота. И Слава это подтверждает уже на протяжении довольно длительного времени, — приводит слова Кафанова Metaratings.

В текущем сезоне 38-летний Игорь Акинфеев принял участие в 21 матче за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге. В них голкипер пропустил 15 мячей и 10 раз уходил с поля без пропущенных голов.