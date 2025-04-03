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«Ньюкасл» продлил контракт с защитником Фабианом Шером

«Ньюкасл» продлил контракт с защитником Фабианом Шером
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«Ньюкасл» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с центральным защитником команды Фабианом Шером. Стороны договорились о сотрудничестве до конца сезона-2025/2026.

«Это были очень хорошие несколько недель для всех в «Ньюкасле» после победы в Кубке лиги, и теперь я действительно счастлив подписать ещё один контракт с этим удивительным клубом. Это мой седьмой сезон здесь, и все знают, как я счастлив тут и как комфортно себя чувствую в городе, поэтому я очень рад продолжить в том же духе», — приводит слова Шера пресс-служба «Ньюкасла».

Шер выступает за английский клуб с 2018 года. В текущем сезоне защитник провёл за «сорок» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Предыдущее соглашение игрока с нынешним клубом было рассчитано до конца сезона-2024/2025. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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